Feinstaubbelastung Luft in Neu-Delhi nach indischem Lichterfest "sehr schlecht"

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Viele Menschen feierten Diwali mit verbotenem Feuerwerk Foto: APA/dpa

D as hinduistische Lichterfest Diwali hat sich negativ auf die Luftqualität in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ausgewirkt. Die Feinstaubbelastung lag am Montag und am Dienstag um ein Vielfaches über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Viele Menschen feierten das Diwali-Fest am Montag mit Feuerwerk - und das obwohl Umweltstadtrat Gopal Rai dafür mit Gefängnis gedroht hatte. Die Luftqualität in der Megametropole gehört zu den schlechtesten der Welt.