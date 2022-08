Feldbach Lieber Gefängnis als obdachlos - Steirer raubte Bank aus

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Oststeirer radelte nach Überfall direkt zur Polizei Foto: APA/THEMENBILD

E in 57-jähriger Oststeirer hat Montagmittag eine Bank in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) überfallen, flüchtete mit einem Fahrrad und stellte sich gleich danach samt Beute der Polizei. Gegenüber den Beamten gab er an, Probleme mit seinem Vermieter zu haben. Ihm drohe der Wohnungsverlust. Deshalb habe er das Geldinstitut überfallen. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, hieß es am Dienstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.