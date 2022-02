Feller bei Kristoffersen-Slalomsieg in Garmisch Dritter

Henrik Kristoffersen hat am Samstag den ersten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der Norweger setzte sich 0,14 Sekunden vor dem Schweizer Loic Meillard sowie 0,51 vor dem Tiroler Manuel Feller und 0,76 vor dem Olympiazweiten Johannes Strolz durch. Der zur Halbzeit auf dem Gudiberg führende Schweizer Tanguy Nef schied im Finale aus. Am Sonntag steht ein weiterer Torlauf auf dem Programm (9.10/12.30 Uhr/live ORF 1)

