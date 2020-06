Hintergrund-Ermittlungen zu Bluttaten beendet .

Die Ermittlungen nach der Tötung zweier Frauen in Kärnten und dem Suizid des Täters im italienischen Grenzort Tarvis am Samstag werden bezüglich der Hintergründe nicht mehr fortgeführt. Das sagte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Wegen des Todes des Täters sei das Verfahren hier aus rechtlichen Gründen einzustellen.