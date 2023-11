Ferrari-Duo beim einzigen Freien Brasilien-Training voran

Dritter wurde George Russell, der im Mercedes auf der mittleren Reifenmischung 0,133 Sekunden auf Sainz verlor. Der Brite hatte im Vorjahr sowohl das Sprintrennen als auch den Grand Prix auf dem Traditionskurs in Sao Paulo gewonnen. Am Freitag (19.00 Uhr MEZ) stand in Interlagos auch noch das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (18.00) auf dem Programm. Am Samstag (19.30/alles live auf ServusTV und Sky) folgt zum letzten Mal in dieser Saison ein Sprintrennen, für das die Startaufstellung rund vier Stunden vorher ermittelt wird.