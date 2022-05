Fertigstellung gewürdigt Queen besuchte neue Elizabeth Line der Londoner U-Bahn

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Queen Elizabeth hat nun eine eigene U-Bahn-Linie in London Foto: APA/dpa

N ach etlichen Absagen in den vergangenen Monaten hat Queen Elizabeth II. mit einem Besuch der neuen und nach ihr benannten "Elizabeth Line" der Londoner U-Bahn überrascht. Die 96-Jährige begleitete am Dienstag in strahlend gelbem Mantel ihren Sohn Prinz Edward (58) zu dem Termin am Londoner Bahnhof Paddington und zeigte sich lächelnd den Kameras. Erst vor einer Woche hatte die Queen erstmals seit Jahrzehnten ihre traditionelle Rede zur Parlamentseröffnung nicht halten können.