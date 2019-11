Josef Hader und Michaela Dorfmeister zählten zu den ersten, die den NÖN-Leopold in den Händen hielten. Heute Abend wird der Preis der Niederösterreichischen Nachrichten bei einem Festakt in St. Pölten mittlerweile das 20. Mal an herausragende Persönlichkeiten des Landes übergeben. Ausgezeichnet werden im Jubiläums-Jahr so viele Niederösterreicher wie noch nie.

Verliehen wird die Bronze-Statue des NÖ Landespatrons in insgesamt sieben Kategorien. Preisträger wird es, wie bereits in den vergangenen Jahren, in Courage, Engagement, Kultur, Sport, Wirtschaft und Unsere Zukunft geben. Erstmals wird außerdem eine Niederösterreicherin oder ein Niederösterreicher für Verdienste in der Wissenschaft geehrt. Auch ein Ehren-Leopold wird vergeben.

Nominiert sind:

COURAGE:

Viktor Hirtl aus Traisen (Bezirk Lilienfeld)

Karl Geist aus Hoheneich, Helmut Anderst und

Michael Hartner aus Schwarzenau

Alfred Rauscher aus Sierndorf (Bezirk Korneuburg)

ENGAGEMENT:

Ottilie Biermayr aus Ober-Grafendorf vom Verein "Gelebte Hoffnung" (Bezirk St. Pölten)

Monika Damböck aus St. Georgen/Steinfeld (St. Pölten)

Karin Hohenwarter aus Purkersdorf vom Verein „Vorstadtherzen“ (Bezirk St. Pölten)

KULTUR:

Heinz Cibulka: Fotograf, aber auch Dokumentator, Kommentator, Interpretator.

Hannes Kropfreiter: Intendant des Musical-Sommers Amstetten

Felix Mitterer: Autor der zeitgenössischen heimischen Literaturszene

WISSENSCHAFT:

Martha Keil: Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs

Kurt Kortschal: Wolfsforschungszentrum, ein weltweit einzigartiges Zentrum in NÖ (Forschung an Hunden und Wölfen)

Rudolf Krska : Head, Institute of Bioanalytics and Agro-Metabolomics, Department of Agrobiotechnology (IFA-Tulln) & Deputy-Director of IFA-Tulln

Dieter Pahr: numerische Biomechaniker; Forschung: Krafteinwirkung Knochen, Implantat-Anpassung, Medikament-Wirkung

Werner Zeilinger: Leiter Außenstation des Institutes für Astrophysik

Peter Jonas: Hirnforschung, Kommunikation von Hirnzellen; Außenstation des Institutes für Astrophysik

Carl-Philipp Heisenberg: Entwicklungsbiologe IST Austria in Klosterneuburg

Angela Sessitsch: Forschungen zu Endophaten und Mikroorganismen, Leiterin der Business Unit Bioresources im Health & Environment Department; Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT)

Viktoria Weber: Vizerektorin für Forschung an der DUK. Hat die DUK in Lehre und Forschung federführend vorangebracht. Forschungen zum Thema Sepsis.

SPORT:

Dominic Thiem: Tennis Weltrangliste 4

UHK Krems: nach 42 Jahren Meister der österreichischen Handballliga, Cupbewerb-Sieger

Sarah Fischer: Österreichs stärkste Frau

WIRTSCHAFT:

Constantia Teich: Standort in Weinburg (Bezirk St. Pölten); Weltmarktführer im Bereich der Deckelproduktion für Becher und Kapseln der Lebensmittelwirtschaft.

Swing Kitchen: veganes Burger-Konzept aus Großmugl

Berndorf AG: feiert 175-jähriges Jubiläum; Werkzeugbau, Automotive, Stahlbänder und Bandanlagen, Pressbleche, Bäderbau, Wärmebehandlung etc

UNSERE ZUKUNFT:

NNÖMS Weitersfeld: "Bildungscampus Silvanus - Gemeinsam sind wir stark!"

Fachhochschule Sooß: "Bewusst einkaufen - gesund undnachhaltig essen"

Juniorfirma Fachschule Ottenschlag: "Natur im Glas"

ÖKO-NMS Pottenbrunn: "Wir checken den Boden – Warum ist der Boden jetzt so wichtig?"

NMS Himberg: "Feuer und Oxidation im Alltag"

NMS Zistersdorf: "Cybermobbing"

HLW Hollabrunn: "Dein Dreck geht mich an"

NMS Ybbsitz: "Pflanzen - Pflegen - Ernten - Verarbeiten & Essen" - Wie unser Schulobstgarten gesundes und regionales Naschen, Kochen und Backen möglich macht

LBS Langenlois: "Muttertagsfeier 2019"

Stiftsgymnasium Seitenstetten: "Naturschutz im Klostergarten: Projekt Schul-Obstgarten"

NMS Hainburg: Keine Gewalt in der Schule "Friedvolles Miteinander"

Volksschule Amstetten: "Wir für Afrika"

Billingual Junior High School: "Becoming Social Entrepreneurs"

VS Gföhl: “Waldprojekt”

VS Paudorf: "Hoamatg`fühl"

NMS Weitra: "Junge Feuerwehr"

VS Laxenburg: "Leseprojekt"

VS Pressbaum: "FriedenstifterInnen" in der Grundschule

NMS Asparn an der Zaya: "Schule im Wandel"

BAfEP Sacré Coeur: "Es wird Zeit, schau nicht weg! Man vergisst nicht, man verdrängt."

NMS Scheiblingskirchen: "Schaut auf die Welt"

VS Ravelsbach: "Papier plus Schrift ist Buch"

NÖMS Gänserndorf: "Passion Sea" - Wasser ist Leben

NMS Raabs: "Plastik und CO" Verpackungsübertreibungswahnsinn

HLUW Yspertal: "BIONIK- Lernen von der Natur"

HAK/HAS TULLN: "Wasser- unser Lebenselexier"

LBS Theresienfeld: "Lucky 7"- Das digitale Notizbuch für kleine und große Lebensaufgaben

PTS Mistelbach: "FlexiPro"

NMS I Mistelbach: "FlexiLog"

Wer die Gewinner sind, erfahrt ihr heute Abend auf noen.at sowie in eurer NÖN-Printausgabe. „Wir sind stolz, dass wir heuer bereits zum 20. Mal verdiente Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit dem NÖN-Leopold auszeichnen dürfen", freuen sich die Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger auf den Festakt.