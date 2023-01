Festnahme Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Paris

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sechs Menschen wurden bei dem Messerangriff verletzt Foto: APA/dpa

N ach einem Angriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat Frankreichs Innenminister den Einsatzkräften gedankt. Gérald Darmanin schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Danke an die Sicherheitskräfte für ihre effiziente und mutige Reaktion". Ein Angreifer hatte am Morgen an dem Bahnhof sechs Menschen verletzt, einen davon laut Staatsanwaltschaft schwer. Der Angreifer sei schnell "neutralisiert" worden, so der Minister weiter. Der Zugverkehr läuft inzwischen wieder normal.