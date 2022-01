Schussabgabe bei Prügelei unter Männern auf Straße in Wien

Die Brüder begegneten in der Raaber-Bahn-Gasse den beiden anderen Männern, mit denen sie in der Vergangenheit "Probleme" hatten, wie es im Polizeibericht hieß. Das Quartett geriet in Streit. Die Geschwister hätten zunächst weggehen wollen, um einer Auseinandersetzung zu entgehen. Daraufhin soll der 23-Jährige eine Schusswaffe gezogen und die beiden damit bedroht haben. Dann kam es zu dem gewalttätigen Gerangel.

Der 23-Jährige und der 24-Jährige wurden festgenommen, alle Beteiligten wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Berufsrettung brachte die Brüder in ein Spital.