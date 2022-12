81-jährige Grazerin trickste Betrüger aus

Werbung

Bei den Tätern handelt es sich um einen 24-jährigen, in Deutschland lebenden Türken und einen 26-jährigen Deutschen. Der 24-Jährige wurde von den Beamten an der Wohnungstür der Frau festgenommen. Der Mittäter wurde in der Nähe des Tatorts in einem Taxi wartend angehalten und ebenfalls festgenommen. Der Vorfall fand bereits in der Nacht auf den 22. November statt.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen wurden bei der Hausdurchsuchung in einem angemieteten Appartement Goldmünzen und Schmuck sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die Beute bereits vollzogener Betrugsdelikte handelt. Die beiden Festgenommenen sind geständig.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrügern und wies in einer Aussendung vom Sonntag auf zwei weitere, ähnliche Vorfälle in den vergangenen zwei Wochen hin.