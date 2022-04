Jugendliche für Überfälle auf Wiener Tankstellen verdächtig

Werbung

Die beiden Mädchen und vier Burschen im Alter von 14 bis 22 Jahren waren bereits am Ostermontag in Niederösterreich vorläufig festgenommen worden. Damals ging es noch um Schüsse aus einer Schreckschusspistole, einen Auto- und Treibstoffdiebstahl und einen Verkehrsunfall.

Aus dem am Osterwochenende in St. Pölten gestohlenen Auto soll am Ostermontag frühmorgens in der Nähe eines Krankenhauses in Wiener Neustadt mit einer Schreckschusspistole ein Schuss abgegeben worden sein. Wenig später, gegen 7.15 Uhr, soll dieselbe Gruppe im Stadtgebiet einen Treibstoffdiebstahl begangen haben. Etwa 20 Minuten später war der Wagen, ein grauer VW Sharan, in Muthmannsdorf in einen Verkehrsunfall verwickelt. "Die sechs Jugendlichen, die in dem Fahrzeug gewesen sein sollen, flüchteten", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag. Den schwer beschädigten Pkw ließen sie stehen und liefen davon.

Das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt, Beamte der schnellen Reaktionskräfte (SRK) und des Koordinierten Kriminaldienstes (KKD) Sollenau hielten die Verdächtigen bald darauf zwischen Muthmannsdorf und Winzendorf an. Es handelte sich um zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren und vier junge Männer, 14, 16, 19 und 22 Jahre alt. Sie stammen großteils aus Wien und Niederösterreich, einer der Verdächtigen ist in Oberösterreich gemeldet.

Sowohl Kennzeichen als auch Auto stellten sich bald als gestohlen gemeldet heraus. Die Polizisten fanden zudem bei den Verdächtigen zwei Gaspistolen, einen Gasrevolver und Sturmhauben.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich und der KKD Sollenau leiteten zunächst die Ermittlungen, die dann ergaben, "dass die Jugendlichen vier Raubüberfälle in Tankstellen in Wien begangen haben sollen", sagte Gass. "Der 14-Jährige und der 16-Jährige zeigten sich zu den Vorwürfen geständig." Ob die anderen Verdächtigen an der Raubserie beteiligt waren und welchen Beitrag sie eventuell dazu geleistet haben, versuchen nun Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub (Gruppe Bruckner) zu eruieren.

Die männlichen Tatverdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Mädchen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Der letzte der vier Tankstellenüberfälle - alle wurden im April verübt, drei in Favoriten, einer in Meidling - wurde übrigens kurz vor dem Notruf am Ostermontag aus Wiener Neustadt begangen: Gegen 5.20 Uhr ging die Meldung über den Raub in Wien ein, gegen 6.40 Uhr meldeten Zeugen, dass in der niederösterreichischen Statuarstadt geschossen worden sei.