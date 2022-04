Festnahmen Wiener Polizei mit zwei Verfolgungsjagden

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Auf der Heiligenstädter Straße endete die Verfolgungsjagd Foto: APA/LPD WIEN

Allerhand zu tun auf Wiens Straßen hat die Polizei in der Nacht auf Samstag bzw. am Samstag gehabt: Gleich zwei Mal mussten die Beamten die Verfolgung aufnehmen - einmal, um einen Unfalllenker aufzuhalten, der sich der Anhaltung entziehen wollte und einmal, um einen aggressiven Pkw-Lenker zu erwischen, der einen Polizisten sogar mehrere Meter mitschleifte und fast über den Fuß gefahren wäre. Beide wurden erwischt und festgenommen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.