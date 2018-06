Luftballonpferde erfreuten 2.000 Gäste .

Mit vier Walzer tanzenden Pferden, einem "Interview" zwischen Mensch und Tier und viel Europa hat die neunte Fete Imperiale in der Spanischen Hofreitschule am Freitagabend aufgewartet. 2.000 Gäste ließen sich den Sommerball in der mit schwarz-weißen Karos ausgelegten Winterreitschule nicht entgehen. Dank ausbleibender Hitze hatte die Klimaanlage diesmal nicht viel zu tun.