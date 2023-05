Feuer im Landesklinikum Video zeigt dramatischen FF-Einsatz im Mödlinger Spital

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

E in Brand in einem Zimmer im 3. Obergeschoss im Landesklinikum Mödling führte in der Nacht auf Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Trotz aller Bemühungen kam für drei Patienten jede Hilfe zu spät.