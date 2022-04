Feuerwehreinsatz Betrieb in Enns in Großbrand

Bei dem Feuer kam es zu enormer Rauchentwicklung Foto: APA

I m Werk des Nahrungsmittelkonzerns OSI Food Solutions in Enns (Bezirk Linz-Land) ist es am Sonntag in der Früh zu einem Großbrand gekommen.