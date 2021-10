Laut Polizei sollen in dem Gebäude am Joanneumring Ecke Neutorgasse mehrere Etagen unterhalb des Daches betroffen sein. Das Gebäude wird derzeit umgebaut. Die Angestellten in der Apotheke im Erdgeschoß flüchteten kurz vor 9.00 Uhr ins Freie. Verletzte dürfte es keine geben. Polizei und Rettung befanden sich an Ort und Stelle. Die Brandbekämpfung dauerte am Vormittag noch an.