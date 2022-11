Europa-League Feyenoord bezwingt Lazio und holt Platz 1 in Sturm-Gruppe

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Feyenoord Rotterdam überwintert in der Europa League Foto: APA/ANP

F eyenoord Rotterdam hat sich am Donnerstag in der Fußball-Europa-League in der Sturm-Gruppe F Platz eins gesichert. Die Niederländer feierten in der sechsten und letzten Runde einen 1:0-Heimsieg über Lazio Rom und verdrängten die Italiener auf Rang drei. Beinahe hätten die Laziali ihr Schicksal mit dem Stadtrivalen geteilt: AS Roma setzte sich im direkten Duell um Platz zwei mit Ludogorez Rasgrad nach Rückstand dank zweier Elfmeter mit 3:1 durch.