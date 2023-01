FIFA Spanische Justiz urteilt zugunsten umstrittener Super League

Das Urteil in Madrid wird der UEFA nicht gefallen Foto: APA/dpa

D ie spanische Justiz hat mit einem neuen Urteil die Pläne zur Gründung einer europäischen Super League im Fußball gestützt. Das Landgericht Madrid untersagte dem Weltverband FIFA sowie dem europäischen Pendant UEFA am Dienstag, jene Vereine oder Personen zu bestrafen, die an der Gründung der Liga arbeiteten. Das berichteten Sportzeitungen wie "AS" und "Marca". Zudem werden auch alle Maßnahmen verboten, die die Entwicklung des Vorhabens direkt oder indirekt behindern.