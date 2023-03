Film & Kino Ein Jahr nach Oskar-Watsche schlägt Chris Rock zurück

Chris Rock attackiert Will Smith ein Jahr nach der Oscar-Ohrfeige Foto: APA/AFP

E in Jahr, nachdem er bei der Oscar-Verleihung geohrfeigt wurde, hat Chris Rock am Samstag in einem weltweit live übertragenen Comedy-Special auf Netflix Will Smith und seine Frau attackiert. Der Komiker witzelte, es genossen zu haben, Smith in seinem neuesten Film zu sehen, als er geschlagen wird. Rock sagte weiter, er habe sich das Sklavendrama "Emancipation" angesehen, nur um zu sehen, wie Smith "verprügelt wird", und jubelte "hit him again" (Schlag ihn noch einmal).