Die in Belgien geborene und in Frankreich lebende Filmemacherin wurde 90 Jahre alt. Varda, am 30. Mai 1928 in Brüssel geboren, rückte in ihrem Oeuvre meist die "einfachen" Menschen in den Fokus. Die Meilensteine ihrer Karriere sind etwa das Landstreicherinnenporträt "Vogelfrei" (1985) oder ihr internationaler Durchbruch "Cleo - Mittwoch zwischen 5 und 7" (1962), ein Werk über die Zeit an sich. Damit erarbeite sich Varda den inoffiziellen Ehrentitel der "Großmutter der Nouvelle Vague". Die rührige Filmemacherin mit der markanten Pagenfrisur blieb dabei bis zuletzt aktiv und stellte etwa 2017 bei den Filmfestspielen von Cannes gemeinsam mit dem Streetartkünstler JR die Dokumentararbeit "Augenblicke: Gesichter einer Reise" vor.