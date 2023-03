Prozess Finale im Prozess nach tödlicher Vergewaltigung in Wien

Mordprozess am Wiener Landesgericht für Strafsachen Foto: APA (Archiv)

A m Landesgericht für Strafsachen wird am Donnerstag der Mordprozess gegen zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren fortgesetzt, die in der Nacht auf den 19. Juni 2022 in Wien-Floridsdorf eine 20-Jährige vergewaltigt und dabei derart schwer verletzt haben sollen, dass die junge Frau starb. Der 31-Jährige hatte sich beim Prozessauftakt am vergangenen Montag geständig gezeigt, der Jüngere stellte jegliche Beteiligung an der Tat in Abrede.