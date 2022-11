Finanzen Nationalrat segnet das Budget 2023 ab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schlussabstimmung nach drei Tagen Plenardebatte über alle Kapitel Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

D er Nationalrat beschließt am Donnerstag das Budget für das nächste Jahr. Seit Dienstag wurde darüber im Plenum beraten, teilweise in scharfer Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung. Der Voranschlag für 2023 steht im Zeichen der hohen Inflation und Energiepreise in Folge des russischen Angriffes auf die Ukraine. Während die Ausgaben für die Bewältigung der Corona-Krise zurückgehen, wird jetzt viel Geld für die Abfederung der Teuerung aufgewandt.