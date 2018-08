Japanerin Nagura neue Luftgitarren-Weltmeisterin .

Nanami Nagura ist die neue Weltmeisterin der Luftgitarristen. Die Japanerin holte sich Freitagabend den Titel bei der 23. Ausgabe des Events im finnischen Oulu unter ihrem Künstlernamen Seven Seas. 15 Finalisten hatten sich zum imaginären Gitarrespielen in Finnland versammelt, wobei es heuer kein Österreicher in die letzte Runde schaffte.