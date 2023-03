Banken First Citizens Bank übernimmt insolvente Silicon Valley Bank

Die Filialen sollen am Montag unter dem Namen First Citizens öffnen

D as US-Finanzinstitut First Citizens Bank übernimmt die insolvente Silicon Valley Bank (SVB). Wie der amerikanische Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC in der Nacht zum Montag mitteilte, kauft die Bank sämtliche Einlagen und Kredite der geschlossenen Bank. Die Transaktion umfasst demnach Einlagen in Höhe von 119 Mrd. Dollar (111 Mrd. Euro) sowie zusätzlich 72 Mrd. Dollar an Vermögen.