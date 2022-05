Nach Eklat bei Eliasch-Wahl: ÖSV überlegt Rechtsmittel

Werbung

Aktueller Stein des Anstoßes ist das Vorgehen von Eliasch und seinem engsten Zirkel beim FIS-Kongress am Donnerstag, als es um seine Wahl für vier Jahre ging. Wie Scherer bei einem Mediengespräch erläuterte, hätten 15 Verbände inklusive Österreich eine geheime Abstimmung gewollt und dies auch per Brief kundgetan. Dies sei "ein klares Signal, dass man eigentlich ernst nehmen sollte". Eliasch und Stephan Netzle, Rechtsbeistand der FIS, ließen dies nur unter der Bedingung zu, dass es lediglich zwei Optionen gibt: eine Stimme für Eliasch und eine Enthaltung - eine Nein-Stimme war nicht vorgesehen.

"Dieses Rechtsverständnis teilen wir nicht", sagte Scherer. Daraufhin verließ er neben ÖSV-Vizepräsident Patrick Ortlieb und anderen Nationen wie Deutschland, die Schweiz, Finnland und Kroatien den Saal. Eliasch erhielt in weiterer Folge nur 70 von 117 möglichen Stimmen. Das sind 60 Prozent, 50 Prozent plus x wären nötig gewesen. Mit dieser Zustimmungsquote hätte es Eliasch laut Scherer nicht in den FIS-Vorstand geschafft. "Wenn man dann für sich selber sagt, man hat 100 Prozent der Stimmen gekriegt... da hätte eine auch gereicht", sagte Scherer und fügte hinzu: "Eines ist klar, für die Außenwirkung sind solche Rechtsansichten und Demokratieverständnisse verheerend." Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Hintergrund des Konflikts sind nicht zuletzt die hochtrabenden Pläne von Eliasch, dem unter anderem eine Zentralvermarktung der Weltcupbewerbe unter der Regie der FIS vorschwebt. Durchpeitschen wollte er das ursprünglich quasi im Handumdrehen in Eigenregie, nun einigte man sich zumindest auf eine "Konsultationsphase" mit den nationalen Verbänden. Der ÖSV will Inhaber der Rechte bleiben, da man als Veranstalter auch das Risiko trage.

Einer der Hauptkritikpunkte des heimischen Verbands an der derzeitigen FIS-Führung "ist die mangelnde Interaktion und Kommunikation mit den nationalen Skiverbänden", betonte Scherer. Die Zentralvermarktung der Rechte könnte "per se, wenn es richtig gemacht ist, nichts Schlechtes sein. Wir waren immer bereit, unsere Rechte zu poolen, aber wenn es als eine Art 'Enteignung' im Raum steht, dann werden wir uns zu wehren wissen." Wenn es nach dem Willen von Eliasch passieren würde, "wird es höchstwahrscheinlich den ÖSV in dieser Form und viele andere Verbände vielleicht nicht mehr geben".