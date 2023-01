Skeleton Flock setzt mit Silbermedaille EM-Erfolgsserie fort

Flock raste in Altenberg zu EM-Silber Foto: APA/dpa

J anine Flock hat ihre Erfolgsserie bei Skeleton-Europameisterschaften fortgesetzt und ihre elfte EM-Medaille in Serie gewonnen. Die 33-jährige Tirolerin holte sich am Freitag auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg Silber. In ihrem erst dritten Rennen nach einem längeren verletzungsbedingten Ausfall musste sich Flock nur der Deutschen Tina Hermann geschlagen geben. Seit Bronze 2013 kehrte sie von Europameisterschaften damit stets mit einer Medaille heim.