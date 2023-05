NHL Florida stellt bei Toronto in NHL-Play-off-Serie auf 2:0

Jubel um Siegtorschütze Pavelski Foto: APA/dpa/sda

D ie Florida Panthers haben ihren Lauf in den NHL-Play-offs fortgesetzt. Sie siegten bei den Toronto Maple Leafs 3:2 und gingen in der "best of seven"-Serie mit 2:0 in Führung. Für die Panthers, die in der ersten Runde mit den Boston Bruins den Topfavoriten auf den Stanley Cup ausgeschaltet hatten, war es der fünfte Sieg en suite. Die Dallas Stars glichen gegen Seattle Kraken zum 1:1 aus, das Siegtor beim 4:2 erzielte Joe Pavelski, der im Startspiel vier Mal getroffen hatte.