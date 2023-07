Rhodos: Traumurlaub wurde für Amstettner Familie zum Albtraum

Der Urlaub begann idyllisch. Am Sonntag, 16. Juli, trafen Mario, Bettina und ihre siebenjährige Tochter Lisa im Lindos Imperial Resort & Spa auf Rhodos ein. Bis Freitag genossen die Spahns die weitläufige Anlage, die Swimmingpools, das gute Essen – es war ein Traumurlaub. Doch am Samstag verwandelte er sich jäh in einen Albtraum.

„Schon am Freitagabend hat es verbrannt gerochen und wir hatten plötzlich Asche am Kopf. Ich bin zur Rezeption gegangen, um zu fragen, ob wir uns Sorgen machen müssen. Aber da hieß es nur, dass das Feuer 50 Kilometer weit weg sei und es sicher nicht bis zu uns kommen würde. Wir haben uns dann noch eine Show in der Hotellobby angesehen und sind zu Bett gegangen“, berichtet Mario Spahn.

Auch am Samstagmorgen, 22. Juli, erkundigte er sich beim Hotelpersonal, wie denn die Lage sei und erneut hieß es, die Urlauber müssten sich keine Sorgen machen. Man sei in Kontakt mit der Regierung und das Feuer werde die Hotelanlage sicher nicht erreichen.

„Daraufhin haben wir uns eigentlich sicher gefühlt, waren bei einem der Pools, haben dann Mittag gegessen und sind wieder zurück zum Pool. Um 12.30 Uhr erhielten wir dann eine Push-Nachricht am Handy: „Gefahr!“ Dann schrien uns Mitarbeiter zu, dass wir zur Hotellobby kommen sollen. Da es eine große Anlage ist, war diese von uns aus fünf bis sechs Minuten entfernt. Als wir dort ankamen, hieß es, wir sollen sofort zum Strand weiterlaufen. Da war überall schon starker Rauch und kaum 100 Meter entfernt sahen wir meterhohe Flammen. Der Rauch war so dicht, dass wir kaum atmen konnten. Wir haben die Handtücher nass gemacht und uns vors Gesicht gepresst“, erzählt Spahn von den ersten dramatischen Momenten.

Die Familie musste alles im Hotel zurücklassen, nur in Badesachen, ohne Pässe und ohne Wertsachen stand sie am Strand – mit tausend anderen Leuten.

Doch auch beim Meer konnten die Urlauber ob der anrückenden Feuersbrunst nicht bleiben. Also machten sie sich auf den Weg zu einem 7,5 Kilometer entfernten Hotel, das sie nach zweieinhalb Stunden Fußmarsch endlich erreichten. Von dort, so hieß es, würden Busse die Touristen abholen. Doch davon war keine Rede. Die Lage war chaotisch. Die Urlauber wurden zum Strand geschickt, wo wiederum Tausende Menschen waren und warteten, auch dort vergeblich.

„Es hieß, dass da Vertreter der Reiseveranstalter seien, um Auskunft zu geben, aber von ITS, bei dem wir gebucht haben, war da niemand“, berichtet Spahn. Und die Odyssee fand kein Ende. Vom Strand ging es mit Privatautos und wieder zu Fuß zu einem anderen Hotel, das aber auch gerade evakuiert wurde. Erst um 1:30 Uhr nachts konnte die Familie schließlich in einen alten Militärbus steigen, der sie zu einem Hotel weiter in den Süden brachte. „Dort haben wieder Hunderte Menschen gewartet, aber zumindest haben wir Wasser bekommen. Wir haben uns in der Nähe eines Pools einen Platz gesucht. Dort hat zumindest Lisa von 3 bis 6 Uhr schlafen können, meine Frau und ich haben gar nicht geschlafen.“

Um 8 Uhr wurden die Wartenden dann zu einem Tennisplatz gebracht. „Da ging es wohl darum, dass die Gäste in diesem Hotel vor uns Ruhe haben“, mutmaßt Spahn. Und wieder begann das Warten. Doch dann hatte die Familie Glück. Sie hatte ein deutsches Ehepaar kennengelernt und dieses schaffte es irgendwie, Taxis zum Flughafen zu organisieren.

„Es hieß zwar zuerst, dass alles gesperrt sei und kein Taxi durchkönne, aber die Fahrer meinten, sie hätten eine Sondergenehmigung“, erzählt Spahn. Um 10.30 Uhr am Sonntag, 23. Juli, stieg die Familie ins Auto und erreichte rechtzeitig den Flughafen auf Rhodos. „Wir wären ja ohnehin an diesemTag heimgeflogen. Ich hatte zum Glück am Freitag schon per Handy eingecheckt und daher auch Fotos von unseren Pässen am Handy. Das hat genügt, um uns an Bord zu lassen. Wir sind dann also mit unserem regulären Flug um 16.10 Uhr nach Hause geflogen – noch immer in unseren Badesachen“, erzählt Spahn.

Das Hotel, in dem die Familie ihren Urlaub verbrachte, dürfte vom Feuer verschont geblieben sein. „Laut Reisebüro sollen wir unsere Koffer zurückerhalten. Vom Reiseveranstalter ITS haben wir aber bis heute null Informationen erhalten“, ärgert sich Spahn.

Er hält auch mit seiner Kritik an der griechischen Regierung und den lokalen Behörden nicht hinter dem Berg: „Das Feuer ist am Tag zuvor ausgebrochen und es war wohl absehbar, dass man es nicht unter Kontrolle bringen kann. Trotzdem haben wir bis zum letzten Moment keine Information bekommen, mussten dann alles zurücklassen, in Badesachen flüchten und haben 15 Stunden auf einen Bus gewartet. Aus meiner Sicht haben die Verantwortlichen in dieser Krisensituation völlig versagt.“