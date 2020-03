Viele Passagiere - ankommend wie abfliegend - gibt es freilich nicht mehr auf Österreichs größtem Airport. Der Betrieb wird immer weniger. Am Donnerstag in der Früh ist der vorerst letzte reguläre Flug von Austrian Airlines (AUA) angekommen.

"Aus Sicherheitsgründen bitten wir alle Passagiere, mindestens zwei Meter Abstand zu halten", ist aus den Lautsprechern zu vernehmen. Bei Normalbetrieb wäre das an den Gepäckbändern ebenso wie in der Ankunftshalle nicht möglich - in Zeiten von Covid-19 hingegen sehr wohl. Es sind Donnerstagfrüh auch nur wenige "Abholer" nach Schwechat gekommen. Der Kurzparkplatz beim Ankunftsbereich ist ganz schwach frequentiert.

Bei einem Händler, der an seinem Stand eigentlich SIM-Karten und Zubehör für Mobiltelefone verkauft, sind in diesen Tagen auch Schutzmasken zu haben. Sie werden in mehreren Sprachen angeboten.