In einem Statement hieß es, die Veranstaltung habe trotz sportlichen Entertainment "auf dem höchsten Level" nicht geschafft, ein ähnliches öffentliches Interesse wie andere Red-Bull-Events zu generieren.

Seit 2003, dem Start der Air-Race-Serie, habe es mehr als 90 Rennen gegeben. Diese hätten den "außergewöhnlichsten Piloten der Welt" die Möglichkeit gegeben, auf geringer Höhe mit waghalsigen Manövern ihre Highspeed-Flugkünste zu demonstrieren.

Das letzte Air Race in Österreich fand im September 2018 Wiener Neustadt statt. Dieses Jahr wird es noch drei Rennen geben: in Kazan (15.-16. Juni), am Balaton (13.-14. Juli) und Chiba/Japan (7.-8. September).