Asien Flugzeug in Nepal abgestürzt: 44 Leichen geborgen

Einsatzkräfte vor den Trümmern der abgestürzten Maschine Foto: APA/Reuters/dpa

N ach dem Absturz eines Inlandflugzeugs mit 72 Menschen an Bord sind in Nepal mindestens 44 Leichen geborgen worden. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der Flieger der örtlichen Yeti Airlines verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung.