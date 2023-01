Asien Flugzeug in Nepal abgestürzt: 68 Leichen geborgen

Einsatzkräfte vor den Trümmern der abgestürzten Maschine Foto: APA/Reuters/dpa

N ach dem Absturz eines Inlandflugzeugs mit 72 Menschen an Bord sind in Nepal mindestens 68 Leichen geborgen worden. Das teilte die Flughafenbehörde am Sonntag mit. Der Flieger der örtlichen Yeti Airlines verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung.