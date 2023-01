Asien Flugzeug in Nepal abgestürzt: Mindestens 40 Tote

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Einsatzkräfte vor den Trümmern der abgestürzten Maschine Foto: APA/Reuters/dpa

I n Nepal sind bei einem Flugzeugabsturz am Sonntag mindestens 40 Menschen gestorben. Die Maschine mit 72 Menschen an Bord sei in Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, sagte der Sprecher der Luftfahrtbehörde, Jagannath Niroula. Unter den Passagieren seien auch zehn, teils europäische Ausländer gewesen, sagte der Sprecher der Fluglinie Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula. Es handle sich um einen Inlandsflug mit einer Maschine vom Typ ATR 72.