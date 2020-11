30:27-Sieg der Patriots bei den Jets in der NFL .

Die New England Patriots haben mit einem 30:27-Sieg die Negativserie der bisher erfolglosen New York Jets in der National Football League (NFL) prolongiert. Ein Field Goal aus 51 Yards Entfernung bei auslaufender Uhr sicherte den Gästen den knappen Erfolg und hielt deren Hoffnung auf die Play-offs am Leben.