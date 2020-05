NFL-Teams nicht vor Juni auf Trainingsgelände .

In der National Football League (NFL) haben sich die Hoffnungen der Teams auf eine baldige Rückkehr auf ihr Trainingsgelände in der Coronakrise durch eine Entscheidung der Liga zerschlagen. Mindestens bis Ende des Monats dürften die Mannschaften weiterhin nur videobasierte Einheiten abhalten, teilte die stärkste Football-Liga der Welt am Mittwoch mit.