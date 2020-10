Alfa Romeo behält Räikkönen und Giovinazzi .

Das Formel-1-Team Alfa Romeo setzt auch in der kommenden Saison auf Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi als Stammpiloten. Der Rennstall aus der Schweiz verkündete die Verlängerung der Verträge mit beiden Fahrern am Freitag vor dem Rennen in Imola. Damit ist bei Alfa Romeo im kommenden Jahr kein Cockpit für Mick Schumacher frei. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher 2021 bei dem Team sein Debüt geben könnte.