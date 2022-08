Formel 1 Alonso wird Vettel-Nachfolger bei Aston Martin

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Alonso wechselt zu Aston Martin Foto: APA/dpa

F ernando Alonso wird im kommenden Jahr als Nachfolger des Deutschen Sebastian Vettel für Aston Martin in der Formel 1 fahren. Der britische Rennstall gab den Wechsel des mittlerweile 41-jährigen Weltmeisters von 2005 und 2006 am Montag bekannt. Alonso bekomme einen Vertrag über mehrere Jahre, hieß es. Der Spanier fährt in dieser Saison noch für das französische Alpine-Team.