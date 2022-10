Formel-1 Alpine-Protest gegen Alonso-Strafe in F1 erfolgreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Alonso bekam Platz sieben zurück Foto: APA/dpa

D er Formel-1-Rennstall Alpine hat nach einem Hin und Her letztlich Erfolg mit seinem Protest gegen die Strafversetzung von Fernando Alonso beim Großen Preis der USA gehabt. Der Spanier ist wie unmittelbar nach der Zieldurchfahrt am vergangenen Sonntag Siebenter des Rennes im texanischen Austin. Nachdem der Protest von Alpine am späten Donnerstag in Mexiko-Stadt von den Stewards abgewiesen worden war, kam das französische Team mit seinem Einspruch eine Instanz höher durch.