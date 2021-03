Der britische Mercedes-Superstar hielt den aus der Pole Position gestarteten Max Verstappen in einem bis zu den letzten Metern spannenden Finish am Sonntag hinter sich. Der Niederländer und Red Bull mussten sich nach einem wahren Reifenpoker knapp geschlagen geben. Der dritte Platz ging an den Finnen Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.