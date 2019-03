Der Mercedes-Mann aus Großbritannien gewann in Bahrain, da bei Ferrari-Jungspund Charles Leclerc etwa zehn Runden vor Schluss das System zur Energierückgewinnung versagte. Platz zwei ging an den zweiten Mercedes von Valtteri Bottas, Leclerc rettete dank einer Safety-Car-Phase Platz drei.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen holte den vierten Platz, Sebastian Vettel als zweiter Ferrari-Fahrer musste sich im zweiten Saisonrennen mit Platz fünf begnügen. In der WM-Wertung blieb Bottas in Führung, der Finne liegt nun einen Zähler vor seinem Teamkollegen Hamilton. Der zusätzliche Punkt für die schnellste Rennrunde ging an den Monegassen Leclerc.