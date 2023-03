Autorennen Formel-1-Bestzeiten in Melbourne für Verstappen und Alonso

APA

Max Verstappen begann in Australien mit einer Bestzeit Foto: APA/dpa

E x-Weltmeister Fernando Alonso hat im verregneten zweiten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Australien die Bestzeit gesetzt. Noch bei besseren Bedingungen am Freitag in Melbourne war der Spanier in seinem Aston Martin mit einer Runde von 1:18,887 Minuten gute vier Zehntelsekunden vor Charles Leclerc im Ferrari. Im aussagekräftigeren ersten Training war Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf trockener Strecke erwartungsgemäß nicht zu schlagen gewesen.