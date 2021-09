Bottas gewinnt Monza-Sprint .

Der große Gewinner nach dem Sprint von Monza heißt Max Verstappen. Zwar ging der Erfolg am Samstag an Pole-Mann Valtteri Bottas, der Finne muss allerdings nach einem Wechsel der Antriebseinheit beim Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF, Sky) von ganz hinten wegfahren. Deshalb wird Verstappen die Startaufstellung für das 14. Saisonrennen anführen, mit zwei zusätzlichen Punkten im Gepäck für Platz zwei im Sprint. Lewis Hamilton wurde nach einem Patzer am Start nur Fünfter.