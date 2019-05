Bottas mit erster Bestzeit in Barcelona .

WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas ist im ersten Training zum Formel-1-Rennen in Spanien Bestzeit gefahren. Der finnische Mercedes-Pilot verwies am Freitag in Barcelona Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel mit 0,115 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vettels Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco.