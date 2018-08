Über Alonsos Formel-1-Ende wird seit längerem spekuliert. Der Spanier möchte unbedingt die sogenannte "Triple Crown" gewinnen, dafür fehlt ihm nach dem Titel in der Formel 1 und dem Sieg in Le Mans noch ein Erfolg in Indianapolis. "Nach 17 Jahren in diesem unglaublichen Sport ist es Zeit, weiterzugehen. Es stehen noch einige Grand Prix' auf dem Programm und ich werde diese mit mehr Hingabe und Leidenschaft als je zuvor bestreiten. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Es gibt neue, aufregende Herausforderungen", wurde Alonso in der McLaren-Aussendung zitiert.