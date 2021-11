Hamilton holt mit Brasilien-Sieg im Titelkampf auf

Der vom zehnten Platz gestartete Brite setzte sich im überlegenen Mercedes am Sonntag in Sao Paulo vor seinem WM-Rivalen Max Verstappen durch und verkürzte den Rückstand auf den Red-Bull-Piloten im WM-Klassement drei Rennen vor Schluss auf 14 Punkte. Valtteri Bottas fuhr als Dritter weitere 15 Punkte auf das Konto der in der Konstrukteurs-WM weiter führenden Silberpfeile.

Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde Vierter vor den beiden Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz.