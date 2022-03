Formel 1 Hamilton in Saudi-Arabien als 16. in Q1 ausgeschieden

Probleme für Mercedes und Hamilton setzten sich fort Foto: APA/AFP

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sein Qualifying am Samstag erstmals seit 2009 aufgrund der eigenen Leistung bereits im ersten Abschnitt beenden müssen. Der Brite kam auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien nur auf den 16. Platz. "Es tut mir so leid, Leute", sagte der Mercedes-Pilot über den Teamfunk.