Leclerc im letzten Barcelona-Training vor Verstappen voran

Vor dem sechsten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt Leclerc in der WM mit 19 Punkten vor Verstappen. Einer von beiden lag bisher in jedem Rennen des Jahres ganz vorne. Leclerc siegte zweimal, Verstappen setzte sich schon dreimal durch und will in Spanien seinen Rückstand verkleinern. Vor sechs Jahren hatte er im Norden Barcelonas 18-jährig seinen ersten Formel-1-Sieg gefeiert, seitdem gewann Mercedes-Star Lewis Hamilton fünfmal in Folge.