Formel 1 Mercedes-Chef Wolff erwartet baldige Hamilton-Unterschrift

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hamilton wird wohl auch kommende Saison für Mercedes fahren Foto: APA/Reuters

M ercedes ist zuversichtlich, dass Rekordweltmeister Lewis Hamilton auch in der kommenden Formel-1-Saison für den deutschen Rennstall fährt und die Unterschrift dafür bald erfolgt. "Ich glaube, wir reden eher über Tage als über Wochen", erklärte Teamchef Toto Wolff in einem CNBC-Interview im Vorfeld des GP von Kanada am kommenden Sonntag. Der Vertrag des siebenfachen Weltmeisters läuft nach dieser Saison aus, Diskussionen über eine Verlängerung laufen seit Monaten.