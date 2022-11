Mercedes im ersten Freien Training von Abu Dhabi vorne

Werbung

Der Neuseeländer durfte für Weltmeister Max Verstappen ran. Insgesamt acht Ersatzpiloten übernahmen Cockpits in der ersten Trainingssession. Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel startete mit Rang sechs (0,635) in sein letztes Formel-1-Wochenende. Der Deutsche wurde am Freitag von seinem Vater Norbert überrascht, der Vettels ersten Rennfahreranzug von vor über 25 Jahren mitbrachte.