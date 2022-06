Monaco-Sieger Perez gewinnt abschließendes Baku-Training

Werbung

Das Quartett dürfte am Nachmittag (16.15 Uhr) auch die Pole Position unter sich ausmachen. Vor dem achten Saisonrennen am Sonntag (13.00 Uhr/beide ServusTV und Sky) führt Titelverteidiger Verstappen die Gesamtwertung an. Leclerc liegt neun Punkte dahinter, Pérez ist mit 15 Punkten Rückstand WM-Dritter.

Das abschließende Training in Baku startete aufgrund von Reparaturarbeiten an der Strecke um 15 Minuten später, wodurch auch das Qualifying am Samstagnachmittag mit einer Viertelstunde Verspätung über die Bühne gehen wird.